Mercato – Anche la Lazio su Rugani

Il difensore è rientrato alla Juventus dal Cagliari, ma potrebbe lasciare Torino

Secondo quanto raccolto da la 'LazioSiamoNoi', Rugani sarebbe il profilo che Maurizio Sarri ha individuato come rinforzo per il reparto difensivo. Il nuovo tecnico biancoceleste lo ha allenato sia in bianconero che all'Empoli e Sarri punta molto a lavorare con calciatori che già lo conoscono. Nei prossimi giorni sono attese novità, ma in ogni caso la pista che lo porterebbe al Bologna è sempre più fredda.