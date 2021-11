Mercato – Accardi: “Mbaye? Ci guardiamo attorno”

Ibrahima Mbaye potrebbe cambiare aria a gennaio?

Poco spazio per Ibrahima Mbaye nello scacchiere di Sinisa Mihajlovic. Dopo la Ternana in Coppa Italia, il senegalese ha giocato nella difficile partita di Napoli ma nel 3-5-2 ci sono diversi protagonisti davanti a lui nelle gerarchie. De Silvestri è insostituibile a destra, e Skov Olsen potrebbe essere riciclato quinto in mediana, mentre in difesa sono inamovibili Soumaoro, Medel e Theate, con Bonifazi di rientro e un Binks convincente.