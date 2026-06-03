Mercato – Bologna sul terzino spagnolo Salinas, ma la clausola di rescissione…

Valutazioni in atto sui terzini sinistri. Juan Miranda ha da poco rinnovato il contratto, il Bologna ha fatto valere la propria clausola per allungare l'accordo al 2028, e lo spagnolo sarà ancora il titolare, ma a completare la coppia per la stagione 2026/2027 arriverà un nuovo innesto dal mercato.

Charalampos Lykogiannis, a scadenza di contratto, lascerà il club e il Bologna lavora già sul futuro, sia per una alternativa a Miranda sia per costruirne il futuro erede. Secondo Diario As, il club rossoblù avrebbe messo gli occhi su Jorge Salinas, classe 2007 del Racing Santander. Il giovane terzino spagnolo, capace di fare anche il centrale, ha chiuso la stagione con 33 partite di Liga 2, la serie b spagnola, con 7 assist a referto, ma su di lui ci sono gli interessamenti anche di numerosi top club europei. Si parte dal Barcellona e dall'Atletico Madrid, passando per il Bayer Leverkusen e il Porto, per concludere con il Barcellona. Il Bologna avrebbe allacciato i contatti con il suo procuratore, che è Jorge Mendes, ma il Racing Santader potrebbe beneficiare di una clausola rescissoria sul cartellino di Salinas dal valore di 16 milioni di euro, forse troppi per i felsinei.