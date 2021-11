Sabatini: “Fummo vicini a Lucca, ma il Palermo chiese cifre importanti”

Le parole di Walter Sabatini su una passata occasione di mercato

In un intervista rilasciata al portale Mediagol, Walter Sabatini, ex dirigente del Bologna, ha rivelato retroscena su una trattativa che avrebbe potuto portare in rossoblù Lorenzo Lucca , attaccante del Pisa. Queste le sue parole:

"Lucca? Avevo parlato con Rinaldo Sagramola che mi aveva generosamente proposto il calciatore e io lo misi in contatto con Fenucci, l'amministratore delegato del club. Non se ne fece più nulla, perché Rinaldo giustamente chiedeva una cifra molto importante per il cartellino del giocatore, decisamente oltre il nostro budget. Nel caso di Lucca ho molto rammarico, sarebbe stato nel giusto target sotto ogni profilo per il Bologna."