Nelle scorse settimane era uscita una voce su un possibile ritorno in Cile da parte di Gary Medel, ma il centrocampista cileno vede il rientro all’Universidad Catolica come un obiettivo a fine carriera. Per ora il suo futuro è a Bologna: “Tornerò in Cile solo a fine carriera, ma ora i tempi non sono maturi – ha affermato al Cor Sport – Voglio continuare in Europa e al Bologna sto bene, penso solo a quanto posso ancora dare al calcio europeo e a questa squadra”.

Scheda 1 di 6