UFFICIALE – Mattia Cupani, classe 2004, al Bologna

I dettagli

Il ragazzo si è messo in mostra nel campionato di Serie D , con la squadra del Campodarsego Calcio, e sarà con ogni probabilità un rinforzo per la Primavera.

"Devo confessare che sono molto emozionato, ma ovviamente anche un po’ dispiaciuto”, spiega il presidente del Campodarsego, Daniele Pagin. “Tante squadre si erano interessate a Mattia negli ultimi mesi, abbiamo avuto tanti colloqui e, insieme alla sua famiglia, abbiamo trovato la soluzione migliore per il suo futuro. Bologna era la sua prima scelta, e siamo felicissimi di essere riusciti ad accontentarlo. Mi dispiace veder partire un ragazzo che con la maglia del Campodarsego ha avuto una crescita incredibile e ci ha regalato tante belle emozioni, ma so che a quest’età non avremmo potuto trattenerlo".