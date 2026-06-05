Massimo Orlando: “Italiano era la prima scelta del Napoli. Allegri darà più garanzie”

"Allegri vuole la buonuscita dal Milan? Quando hai 60 mln sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo in quel modo, non portando la squadra in Champions, poi firmi per il Napoli. Che cosa chiedi? Hai bisogno di fare questo? A me risulta che Italiano gli hanno detto da Napoli di lasciare il Bologna, era la prima scelta, poi alla fine lo ha fatto andare lì, ci ha parlato, poi Manna, molto vicino ad Allegri, ha convinto il presidente ad andare su di lui. Poi forse per paura di avere un allenatore con meno esperienza hanno scelto Allegri, ma la prima scelta era Italiano. Allegri darà più garanzie, ma il Napoli per come è composto è più adatto ad Italiano".