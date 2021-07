Martini: “Virtus, Udoh sarebbe un colpo importante. Fortitudo? Bene il rinnovo di Fantinelli”

Ospite di Sportoday, Roberto Martini ha fatto il punto su basket city: in casa Virtus è stato svelato il calendario della prossima Eurocup ma è arrivata la squalifica di 3 mesi per Vince Hunter, mentre la Fortitudo è fresca del rinnovo di Fantinelli. Si parte dal comunicato della Procura Nazionale Antidoping per il centro americano: