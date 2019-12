Martini: “Virtus squadra migliore. Fortitudo formazione vecchia”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Roberto Martini ha parlato del derby di Natale, il numero 106, tra Virtus e Fortitudo: “Il risultato è vero, ma non veritiero dal punto di vista del valore in campo. Non credo che al ritorno vedremo il risultato simile. La Fortitudo è una squadra vecchia, la struttura non è come quella della Virtus. La Effe è crollata praticamente subito. Non dico che Martino l’abbia lasciata andare, ma credo non abbia chiesto ulteriori sforzi, comprendendo il risultato avverso che si profilava. Ha puntato sulla vittoria contro Trieste. Atleticamente non ha retto l’impatto fisico dei bianconeri. Djordjevic invece è stato implacabile. Ha schierato Teodosic in quintetto per evitare brutte partenze e la scelta ha pagato. La Virtus aveva tutti i favori del pronostico e ha fatto rispettare i valori in campo, anche troppo. Complimenti all’organizzazione anche che è andato tutto per il meglio”.

