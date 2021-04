Martini: “Virtus, Kazan gioca meglio ma ha meno qualità. Fortitudo? Banks e Baldasso stellari”

"Virtus e Kazan sono due squadre differenti. I russi fanno del sistema e dell'organizzazione di gioco il suo punto di forza, mentre i bianconeri hanno più qualità e individualità. Sarà una partita giocata sul filo della tensione. La Segafredo ha una grande potenza sotto il tabellone, con Gamble e Hunter sugli scudi. La Virtus sta benissimo, soprattutto per quanto riguarda i 3: Belinelli e Abass saranno decisivi. Kazan è più riposata perchè questa settimana non ha giocato, anche se la partita di Sassari non dovrebbe influire perchè la squadra di Pozzecco non era presentabile".