Martini: “Sacchetti non ha colpe. Su Teodosic dico che…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Roberto Martini che ha parlato di Fortitudo e della posizione a rischio di Sacchetti e di Virtus, in particolare di Teodosic. Ecco le sue parole:

“Sacchetti a rischio esonero? Sono sconcertato, è assurdo perchè non centra nulla in questa situazione. Contro Treviso mancavano Fantinelli e Happ che sono stati sostituiti da Cusin, appena arrivato, e Sabatini che è alla prima esperienza in Serie A1. Il coach non ha mai avuto la squadra al completo. Le colpe sono di chi ha costruito la squadra, quindi Carraretto o Pavani. I nomi dei possibili sostituti di Sacchetti sono abbastanza fantasiosi e un esempio e quello di Pianigiani“.