Martini: “Repesa uomo giusto per la Effe. Gara 3 Virtus? Servirà attenzione”

Nell'edizione serale di Sportoday è intervenuto Roberto Martini per commentare l'arrivo di Repesa in Fortitudo e la prossima gara della Virtus contro Brindisi . Ecco le sue parole:

"Repesa è l'uomo giusto per la Fortitudo perché c'era bisogno di un uomo forte. E' un uomo che si accolla tutto e che è abituato a stare al centro dell'attenzione. Punta sul lavoro, non ha problemi a lanciare i giovani e se c'è bisogno di alzare la voce lo fa. La società, che ha sbagliato tutto negli ultimi, aveva bisogno di un ombrellone come lui capace di respingere un'eventuale grandine. Con l'arrivo di Repesa si vuole scordare il passato che rimane disastroso".