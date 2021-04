Martini: “Pronostico tutto a favore della Virtus. Fortitudo? Con Pesaro sarà dura”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Roberto Martini per analizzare l'impegno di questa sera della Virtus in Eurocup e la prossima sfida della Fortitudo in campionato. Si parte dalla Segafredo:

"Non sarà una partita facile perché si tratta di una semifinale di coppa. Mi aspetto una partita diversa rispetto a gara 1 perché in qualche modo Kazan dovrebbe aver imparato qualcosa dal match di andata. La squadra russa, infatti, non giocò mai a zona, con un atteggiamento aggressivo e una difesa a tutto campo per tutto il corso della partita, arrivando stremata negli ultimi minuti. La Virtus ha un rosa superiore e mi aspetto che confermi la prova di gara 1 con la differenza di aumentare le percentuali di tiro. Mi auguro che Teodosic, quello vero, cioè quello degli ultimi tre mesi, continui con questo rendimento".