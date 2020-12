Nell’edizione di Sportoday è intervenuto Roberto Martini per fare il punto su Fortitudo e Virtus. Ecco il suo commento:

“Hunt è un rinforzo per la Fortitudo e ora bisognerà capire come andranno le cose perché cominciano a esserci tanti giocatori. Si tratta di un giocatore diverso da Happ e la società sta facendo il massimo per accontentare Dalmonte. Vedo il desiderio di risalita da parte della Fortitudo”.