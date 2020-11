Martini: “Campionato falsato. Vergognoso che il derby non sarà trasmesso in tv”

Roberto Martini è intervenuto nell’edizione serale di Sportoday per parlare di basket e del derby in programma questo weekend:

“In questo turno di campionato non si sono giocate 4 partite su 8. Questo campionato è falsato e non doveva partire o quanto meno dovevano essere bloccate le retrocessioni. Questo avrebbe permesso alle squadre di organizzarsi meglio, di spendere meno sul mercato e di lanciare più giovani. Non capisco come si possa andare avanti, sarebbe più intelligente e logico fermarsi e riprendere quando tutto sarà più equilibrato”.