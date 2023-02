Martini: “Barcellona imbattibile per la Virtus, ora bisogna pensare al campionato”

"Barcellona troppo forte per una Virtus acciaccata - le sue parole - La vittoria dell'andata nacque da una importante vittoria di Barcellona a Madrid e probabilmente arrivò stanca a quel match con la V. Ieri la Virtus ha potuto poco senza Cordinier e Ojeleye, i più fisici, e con un Teodosic a mezzo servizio. Succede di far fatica. Il Barcellona, per me, è candidata a vincere l'Eurolega".