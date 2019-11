Marrese: “Se servirà, ci saranno soldi per il mercato. Le parole di Orsolini? Non sono sorpreso”

Intervistato da Radio 1909, Emilio Marrese ha parlato delle dichiarazioni di Orsolini riguardo Mihajlovic: “Le dichiarazioni di Orsolini non dovrebbero prendere in contropiede. Mihajlovic con tutta la buona volontà, non sta allenando e per un giocatore, non è la stessa cosa. Sicuramente Tanjga e De Leo si stanno applicando, seguono le indicazioni e danno il 100%, ma non è la stessa cosa. Mihajlovic non può allenare, e i suoi secondi, purtroppo, non sono la stessa cosa. Allenare è un lavoro quotidiano, poi in campo va il prodotto del lavoro costruito in settimana. Da luglio, purtroppo, il Bologna va avanti come può, senza il suo allenatore”.

