Il Corriere di Bologna oggi parla di intreccio scozzese tra Glasgow Rangers, Bologna e Atalanta. Il perché è presto detto: gli scozzesi vogliono riportare in patria Lewis Ferguson.

Il capitano del Bologna ha contratto fino al 2028, ma la corte dei Glasgow Rangers, squadra del cuore di famiglia (ci hanno giocato papà e zio) può cambiare le carte in tavola. I Teddy Bears vogliono tornare a vincere e hanno in mente una campagna estiva di rafforzamento, con un colpo di richiamo. E perché c'entra anche l'Atalanta? La Dea potrebbe 'finanziare' i Rangers prendendo la mezzala Aasgaard, e con quell'incasso il club scozzese potrebbe tentare l'assalto a Ferguson, valutato 20 milioni dal Bologna. La cifra è ritenuta alta e infatti i Rangers vorrebbero inserire nella trattativa Nicolas Raskin, giocatore che al Bologna non dispiace ma per ora non rappresenta il primo obiettivo di centrocampo.