Movimenti anche in porta per il Bologna. Se da un lato Bagnolini ha rinnovato il contratto e poi è stato ceduto in prestito al Gubbio, dall'altro spunta una nuova pretendente per Federico Ravaglia.

Sul portiere classe 1999 c'è da tempo il Torino, ma nelle ultime ore si è aperta una traccia inglese, che porta in Championship, ovvero in Serie B, dove il nuovo tecnico del Watford Alessio Dionisi lo vorrebbe per la porta. La trattativa tra i club sarebbe iniziata e il Watford preme per un trasferimento a titolo definitivo. Il Bologna ragiona e alla giusta offerta potrebbe cedere data la volontà del ragazzo di giocare di più. Ravaglia aveva da tempo manifestate l'idea di cambiare aria e il club potrebbe accontentarlo.