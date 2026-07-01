Il Bologna non ha mollato del tutto la pista Fabio Miretti, ma per il momento ha deciso di seguire altre tracce e una delle più vive è quella che porta a Ognjien Ugresic del Partizan.

Centrocampista interno di 19 anni, Ugresic può fare anche il trequarti e l'esterno e rappresenta il classico centrocampista duttile che piace a Tedesco per la sua idea di gioco. Il Bologna lo aveva preso in considerazione anche a gennaio scorso, ma è adesso che è partita l'offensiva vera e propria: si ragiona sui costi. Il club serbo sembra intenzionato a chiedere 10 milioni di euro, per ora ritenuti troppi dal Bologna che cerca di far abbassare l'asticella inserendo una percentuale sulla rivendita. La stessa formula è stata utilizzata nel primo tentativo per Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar.