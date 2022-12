Marrese: “Sarà un mercato soft, non aspettiamoci grandi colpi”

"Non è detto che la risolvano i fuoriclasse - le sue parole - Tante volte sono i gregari alla Fabio Grosso a fare la differenza. Burruchaga è un altro, ma con Maradona probabilmente avrei segnato anche io. I fuoriclasse ce li hanno sia l'Argentina sia la Francia, quindi si prospetta una partita equilibrata. Mi auguro solo che non sia una partita brutta. Le finali a volte presentano uno spartito contratto, in cui non succede nulla oppure vengono decise troppo rapidamente. Delle gran belle finali ai Mondiali non ne ricordo".