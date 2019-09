Marrese: “Per lo stadio non credo si comincerà prima dell’estate 2021”

Ospite ai microfoni di Radio 1909, il giornalista Emilio Marrese ha parlato delle spese del Bologna durante questa estate: “I 3 milioni di stipendio per Sinisa non mi risultano. Mi sembrano forse anche eccessivi. Comunque, che lui avesse uno stipendio da Europa, lo sapevamo già. Gli acquisti effettuati, oltre alla conferma del mister, che non dimentichiamoci è stata una telenovela, è un buon punto di partenza. La società ha mostrato chiaramente le proprie intenzioni di fare il salto di qualità.”

