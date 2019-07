Marrese: “Non credo Sabatini ritenga Pulgar insostituibile”

“Io sono assolutamente contrario, va bene tutto, che bisogna fare i soldi e che servono per i buoni giocatori, ognuno sceglie i confini da non superare, ma io credo che il derby in fiera non andrei neanche a vederlo. Non può diventare il basket o qualsiasi altro sport un circo esportabile, dimenticando che fa parte dello spettacolo anche il luogo. Fermo restando che ognuno allestisce il suo show dove gli pare, ed essendo un privato la Virtus fa quello che vuole, ma con due palazzi dello sport non ha senso realizzare una struttura provvisoria, che non credo possa avere una grande anima, non ha una logica se non quella del profitto. Non riesco a trovare un solo motivo valido per cui questa proposta sia attraente. Ma siamo sicuri che siano necessarie strutture con una capienza più ampia? Difendo il romanticismo, contesto e luogo sono fondamentali. Sono scettico e reazionario su questa cosa.”

