Marrese: “La sconfitta con la Roma può essere la motivazione extra per vincere”

Intervistato da Radio 1909, il giornalista di Repubblica, Emilio Marrese, ha parlato della partita di sera: “Tornare in campo subito può essere uno svantaggio. Per il semplice fatto che il Genoa ha due giorni di riposo in più. Io però sono contento che stasera si giochi. Sono convinto che a inizio stagione l’energia mentale sia più importante di quella fisica. Arrivare domani in campo subito dopo la sconfitta di domenica, penso possa essere uno stimolo importante. Può essere quello stimolo extra che ti fa dare di più poi in campo.”

