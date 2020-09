Marrese: “Il Bologna non si è rinforzato, su Supryaga dico che…”

Il collega Emilio Marrese, intervenuto a Sportoday, ha parlato così sulla ripartenza del campionato:

“Si riparte subito in quello che sarà un campionato particolare, non vero, come quello appena concluso. Causa pubblico? Si, l’assenza del pubblico fa la differenza è come un concerto o uno spettacolo senza spettatori, sembra di vedere una partita alla Playstation. Il pubblico è determinante, aiuta e incide sulla prestazione della squadra, a volte in positivo e altre in negativo – Riapertura? Una riapertura è difficile e pericolosa, poco pubblico con le dovute precauzioni si potrebbe fare, ma credo nel calcio sia più complicato rispetto altri eventi”.