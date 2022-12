Marrese: “Il Bologna muoverà uno o due giocatori, non aspettatevi nomi altisonanti”

"Sono stato contento della vittoria dell'Argentina contro la Croazia - le sue parole - Ma per la vittoria finale c'è ancora, forse, la Francia di mezzo. Non mi aspettavo una vittoria così schiacciante, non c'è stata partita. Immaginavo una Croazia più resistente, anche se poi fino a ieri aveva fatto una sola vittoria e quattro pareggi, segno di una squadra con qualche lacuna in attacco. Francia-Marocco? C'è uno stato di grazia ed euforia dei marocchini che stanno vivendo un sogno senza precedenti. Penso che le risorse fisiche le troveranno da qualche parte anche se la Francia è sicuramente favorita"