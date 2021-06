Markovic: “Non ci sono emozioni nel business. Djordjevic? Ha vinto”

Le parole di Stefan Markovic dopo la separazione tra la Virtus e Djordjevic

Prima ha commentato un post di Belinelli su Instagram (in basso il post) scrivendo "Bravo presidente", ma sarebbe il soprannome di Beli in spogliatori, poi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mozzartsport (sito serbo ndr). Ecco le sue parole:

"Se devo commentare dico che la gente vede tutto quando la linea è tracciata. Si può vedere cosa Sasha ha vinto e cosa ha fatto in due stagioni. Ho imparato che non ci sono emozioni quando si tratta di business, solo soldi. So solo che io ho fatto del mio meglio così come Sale. Il viaggio non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta e abbiamo vinto il titolo. Siamo rimasti uniti. Io, Sale e Teo sappiamo qual è la nostra mentalità. Futuro? Tra poco sarò free agent, la Virtus sa dove sono e ha il mio numero. Ora per prima cosa viene la famiglia e stare bene con loro".