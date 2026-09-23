Il neo responsabile degli arbitri Daniele Orsato ha fatto a inizio settimana il punto della situazione sulle prime cinque giornate. Tra gli errori accertati sei episodi, ma non quello di Bologna-Toro, con il contatto in area tra Heggem e Oristanio, lasciato a discrezione del giudizio dell'arbitro che in presa diretta ha deciso di non intervenire. Questo il pensiero del moviolista Dazn, Luca Marelli.

"Negli ultimi anni il VAR era diventato troppo invasivo, tornare indietro e far intervenire il VAR solo per casi eclatanti a me sta bene. Bisogna evitare gli eccessi. Però c'è un regolamento e gli arbitro lo devono rispettare. Non si può sentire che Bologna-Torino non è rigore, perché si crea un problema. I calciatori se capiscono che certi falli non vengono mai fischiati poi ne approfittano".