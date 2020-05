Mancini: “Egoisticamente avrei preferito lo stop definitivo”

Intervistato da La Stampa, Roberto Mancini parla della ripresa del campionato e dice la sua riguardo gli orari delle partite e la possibilità di nuovi infortuni.

“Sarà difficile sia per gli allenatori ed i giocatori, dovremmo abituarci come in Bundesliga.

Per lo scudetto Juventus e Lazio avvantaggiate, ma non darei l’Inter tagliata fuori del tutto.

Le partite alle 17:00 aumenterebbero il disagio di una situazione già anomala. Egoisticamente avrei preferito lo stop definitivo”.