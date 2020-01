Maifredi: “Da Saputo mi aspetto una squadra da Europa”

Un grande ex che ha lasciato dolci ricordi, a Bologna Gigi Maifredi è ricordato per il suo calcio champagne e per il divertimento che ha trasmesso alla piazza bolognese. Sabato sarà il suo speciale derby, da una parte il Brescia, dall’altra il Bologna. Il grande doppio ex è stato intervistato da Stadio.

“Mihajlovic ha di fatto salvato il Bologna dalla B – ha ammesso Maifredi – Peccato non ci sia stata la possibilità di dare seguito a quella impresa per via della sua malattia. Chiaramente averlo ora fisicamente a Casteldebole è un bel vantaggio. Saputo? Mi aspetto da lui una squadra da Europa, poi c’è un Palacio super. Skov Olsen? Per me diventerà fortissimo”.