Maifredi: “Arnautovic una belva. Orsolini? Non cambia la vita”

Le parole di Gigi Maifredi a Tmw

Il fautore del calcio champagne è stato intervistato da Tmw sul nuovo arrivo in avanti ma anche sul futuro di Riccardo Orsolini: "Arnautovic? E' una belva - ha affermato - Lo dico in senso buono, è uno mai domo e al Bologna farà bene. Ovviamente la squadra dovrà supportarlo. Arna va accettato per come è, uno che lotta".