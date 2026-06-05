Il Bologna Under 18 conquista l’accesso alla Semifinale Playoff al termine di una partita infinita contro l’Atalanta, terminata ai tempi supplementari. La squadra allenata da Luigi Della Rocca si è imposta con il risultato di 3-2. Dopo 12 minuti di equilibrio è l’Atalanta a passare in vantaggio con Camara. Dopo tre minuti i neroazzurri trovano la rete del raddoppio con Ciapini. Al 55’ finalmente il Bologna trova il gol grazie alla zampata di Badori, su un corner calciato dalla destra da Lo Monaco. Al 64' la continua presenza in zona offensiva del Bologna porta al calcio di rigore guadagnato da Rossitto e realizzato da Lo Monaco, perfetto nello spiazzare il portiere.
tuttobolognaweb news L’Under 18 batte l’Atalanta 3-2 e accede in semifinale
news
L’Under 18 batte l’Atalanta 3-2 e accede in semifinale
I ragazzi di Luigi Della Rocca battono l'Atalanta e vanno in semifinale.
All’inizio del primo quarto d’ora è ancora Anastasio a mettere paura alla difesa atalantina con un sinistro a incrociare. La rete che chiude definitivamente i conti la segna però Lo Monaco al 107’, con un mancino potente e preciso che regala il passaggio del turno al Bologna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA