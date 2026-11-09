1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Skorupski ritrova il sorriso

Nelle quattro vittorie consecutive del Bologna c’è anche chi ha ritrovato il sorriso: Lukasz Skorupski. Il portiere polacco ha infatti rimediato agli errori commessi contro Atalanta e Torino, parando prima il rigore a Cutrone contro il Monza, che ha permesso al Bologna di vincere, e poi distinguendosi sabato a Parma con una parata decisiva su El Bilal Touré.

Skorupski è infatti tornato centrale nel progetto del Bologna, pronto a difendere i pali della porta rossoblù a ogni costo. Dopo un avvio di stagione in netta difficoltà, vista anche l’alternanza con Pessina, si era iniziato a speculare tanto sui possibili rinforzi a gennaio per il reparto dei portieri.

Ora, grazie alla fiducia che il polacco ha ritrovato in sé, queste speculazioni sembrano più lontane e un intervento in porta già a gennaio potrebbe sembrare alquanto prematuro.

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2