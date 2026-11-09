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Il nuovo centravanti

Il Bologna ha un nuovo centravanti e non parliamo né di Piccoli né di Dovbyk, né tantomeno di Enem, bensì di Jens Odgaard. Il danese, dalla titolarità arrivata contro il Cagliari, non ha più perso il posto, venendo schierato dall’inizio anche nelle successive tre partite. In conferenza stampa Palladino continua a tessere le lodi del classe 1999, che però non ha ancora trovato la rete, fornendo un solo assist a Mbangula durante la partita contro il Milan. A rendere così importante Odgaard non sono le reti, bensì il suo stile di gioco: è capace di raccordare attacco e centrocampo in pochi movimenti e sa sia riempire sia svuotare l’area per favorire gli inserimenti degli esterni oppure inserirsi in prima persona, una delle sue qualità principali.

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