Le aperture dei giornali
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Quotidiano Sportivo
'La pioggia e l'Udinese frenano il Bologna' apre così il QS.
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Bologna-Udinese, le pagelle
Editoriale
Quando non si può vincere...Per l'Europa serve di più, ma il pareggio va accettato
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Anaclerio: "Pareggio giusto. La continuità di risultati è importante. L'unico rammarico..."
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Palladino: "E' stata una partita sporca, noi siamo stati troppo lunghi"
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Jack Bonora: "Peccato non essere riusciti a difendere il gol di vantaggio. Alla fine l'Udinese.."
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