Luca Baraldi presenta “Abbonamento Basket City Fiera” e parla di Teodosic

Direttamente da Casa Virtus, le parole dell’amministratore delegato Luca Baraldi a proposito delle nuove iniziative bianconere:

“Il parterre che toglieva visibilità alle prime file di tribuna e gradinate, sarà rimodulato, verranno sfalsati i seggiolini delle tribune in modo che non siano uno dietro l’altro, con il rischi di oscurare la visuale dei tifosi. Così facendo andremo incontro ad una riduzione di 200 posti rispetto a quelli dichiarati in partenza. I posti saranno 8445. Teodosic? Sta bene, è solamente stanco non può fare tutto lui. I talenti vanno preservati. La Virtus ha uno dei miglior allenatori che ci sono in circolazione. A basket si gioca in 12, non in 5. Tutti devono avere le stesse motivazioni e tutti devono portare la croce, siamo contenti del primo posto in campionato, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Tornando al mini abbonamento, il test fatto con Treviso, sapevamo che qualcosa sarebbe andato storto, Bologna Fiere sta lavorando giorno e notte per eliminare tutti quei difetti che i nostri tifosi ci hanno segnalato. Personalmente ho contattato tutti i tifosi che si sono anche giustamente lamentati, qui in sala ce n’è uno, che lo ringrazio per essere venuto, e per essersi lamentato in maniera educata, ci ha aiutato a migliorare, come ci stanno aiutando tantissimo i nostri tifosi, che ringrazio, i quali mantengono costantemente un rapporto costruttivo con la società”