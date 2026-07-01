Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con Jorge Salinas, il primo obiettivo per la fascia sinistra con il ruolo di vice Miranda. Ieri Charalampos Lykogiannis ha comunicato ufficialmente il suo addio al Bologna e Sartori e Di Vaio vanno a caccia di un sostituto.

Piace il diciannovenne terzino che ha contribuito alla promozione in Liga del Racing Santander con 7 assist in 33 partite.'Uno spagnolo tira l’altro, il Bologna sta lavorando per aggiungere Jorge Salinas, 19 anni, che con il Racing Santander ha conquistato il diritto di giocare in Liga nella prossima annata' scrive Claudio Beneforti. Adesso si gioca la partita dei costi, sempre fondamentale per Stadio, dato che il terzino ha già una quotazione importante essendo titolare dell'under 19 spagnola. Salinas è la prima scelta del Bologna, ma serve andarci cauti sull'effettiva realizzazione della trattativa dato che recentemente il club non ha affondato il colpo su Miretti e Romano a causa di costi elevati. Altri profili seguiti a sinistra sono Gallapeni e Araujo.