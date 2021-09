Locatelli: “Situazione preoccupante, ma si può fare ancora bene”

L'ex rossoblù Thomas Locatelli , uno dei compagni estivi di padel di Sinisa Mihajlovic , è stato intervistato dal Corriere di Bologna sulla situazione in casa rossoblù:

"A noi tifosi la situazione preoccupa, a Bologna si vive bene e si mangia bene e vorremmo vedere anche un bel calcio - le sue parole - Sabatini? Un signore, ha ritenuto giusto lasciare. Qualcosa è stato sbagliato altrimenti non parti con una soluzione di emergenza come Medel e anche in mezzo manca qualcosa".