Locatelli: “La frase di Guidolin oscurò uno dei miei gol più belli”

Intervistato da Gazzetta dello Sport, Thomas Locatelli ha rievocato la partita giocata nel 2003 contro la Juventus. Quel 2-2 che rese il tecnico tanto odiato al tifo rossoblu: “Siamo alla metà della ripresa, ancora avanti uno a zero: Signori ha fatto la sua partita ma senza segnare, ci sta che sia stanco. Io mi sto scaldando da un quarto d’ora, quando Guidolin decide di farmi entrare. Lo stadio borbotta, fischia: non ce l’aveva con me, solo non voleva uscisse Signori. Dopo tre minuti segno uno dei miei gol più belli in carriera: scambio con Amoroso, pallonetto su Buffon, 2-0 per noi e il Dall’Ara esplode”.

