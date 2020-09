Lo Spezia fa sul serio per Skov Olsen

Lo Spezia fa sul serio per Andreas Skov Olsen. Nonostante gli imminenti arrivi in terra ligure di Iturbe e Strefezza, la squadra allenata da Vincenzo Italiano continua ad andare alla ricerca di esterni offensivi e il danese del Bologna resta un obiettivo concreto.

Prima però bisogna convincere il Bologna, cosa tutt’altro che scontata visto che sin dal primo giorno il ds Sabatini ha detto di non voler accettare richieste di prestito per Skov Olsen. D’altro canto va però considerato che se Orsolini sarà quello del girone d’andata dello scorso anno per il giovane danese probabilmente non ci sarà troppo spazio in campionato, per questo cambiare aria per un anno e giocare con continuità potrebbe essere proficuo per lui e per i rossoblù. Il Bologna valuta, e lo Spezia fa sul serio.