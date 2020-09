Secondo quanto riportato da Di Marzio, lo Spezia continua a considerare Santander la prima scelta per l’attacco. Il 9 del Bologna dovrebbe essere liberato solo qualora i rossoblù portassero a termine la trattativa per Supryaga. Nel frattempo, in attesa di risposte, lo Spezia ha sondato Llorente in uscita dal Napoli. L’affare è complicato a causa dell’elevato ingaggio. Lo spezia ci prova.