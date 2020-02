Dzemaili: “Bologna, con Sinisa puoi arrivare ovunque”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex capitano rossoblu Blerim Dzemaili ha parlato della sua cessione allo Shenzen e della sua avventura con la nuova squadra, vista anche l’emergenza Coronavirus: “Non mi pento della mia scelta, avevo voglia di qualcosa di nuovo. Non sono ancora andato in Cina, ci siamo allenati a Barcellona e la prossima settimana raggiungerò la squadra ancora lì. Come sanno tutti il campionato è stato posticipato, vedremo come evolverà la situazione. Non tornerò sui miei passi. Sono convinto che la situazione migliorerà. Ho firmato un contratto e non ho intenzione di tornare indietro”.

