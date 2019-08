LIVE TBW – De Leo: “Ognuno di noi deve assumersi determinate responsabilità, questo è il modo per rendere Sinisa orgoglioso di noi.”

Si parte verso una nuova stagione, un nuovo campionato. Per il Bologna il via ha il sapore particolare dell’assenza di Sinisa Mihajlovic, che sarà presente in distinta ma seguirà, come ha fatto sempre in questa estate, i suoi in televisione e in stretto contatto tecnologico con lo staff tecnico. Sarà dunque oggi Emilio De Leo, collaboratore del tecnico serbo, a parlare in conferenza stampa. Seguite con noi la diretta testuale.

Gli ultimi quattro mesi dello scorso anno sono stati il primo tempo, adesso inizia il secondo?

“In un certo senso noi siamo in una fase di costruzione, iniziata nella prima fase a gennaio della scorsa stagione. Intanto ci siamo chiesti, ha senso quello che abbiamo fatto? tra di noi ci siamo detti che ciò che può essere considerato straordinario ora bisogna renderlo ordinario. Non sarà facile, ma lavoriamo per questo risultato.”

La partita di Pisa che indicazioni ha lasciato?

“L’approccio alla partita di Pisa è stato giusto e corretto, vorrei rivedere la stessa tensione agonistica, non era scontato. Anche i subentranti sono rimasti concentrati sui dettami tattici. La stessa attenzione vogliamo riproporla. Ci sono dei frangenti dove abbassiamo ritmi e baricentro, fa parte della famosa resilienza di cui parlavamo lo scorso anno, gli avversari in alcuni momenti ci creano difficoltà e in alcuni momenti dobbiamo rifiatare e riorganizzarci. Finchè manteniamo i ritmi alti io credo siamo una squadra di buon livello.”

Come vedi le prime partite di campionato?

“Io francamente penso solo a domani, credo che debba essere questo il nostro atteggiamento. Noi non possiamo permetterci di sottovalutare l’avversario. Dobbiamo avere sempre la giusta determinazione e concentrati sui compiti specifici per ogni gara.”

Il Verona

“Noi abbiamo visto chiaramente la partita contro la Cremonese e le amichevole. Abbiamo le idee chiare sui punti di forza e debolezze in determinate circostanze. Juric è un allenatore che da la sua impronta alle squadre che allena, le sue squadre sono molto combattive. Ci aspettiamo una gara intensa, con una grande ricerca sulle seconde palle. Sono agguerriti, ma la nostra maturità ci deve portare a colpire quando si deve colpire e portare a casa la vittoria.”

La formazione di domani

“Io penso che noi abbiamo diverse possibilità, non soltanto nel reparto offensivo, ma anche nella struttura di centrocampo e difesa. I dubbi saranno sciolti domani mattina, è una fortuna avere varie soluzione, abbiamo la possibilità di scendere a seconda delle richieste della gara. Palacio è un giocatore di movimento, Destro è un giocatore completo, fa reparto, ma allo stesso tempo attacca la profondità, Santander ci da un riferimento e una certa presenza. Abbiamo tante frecce da giocarci, è un vantaggio nella gestione della gara, abbiamo la possibilità di cambiare struttura, non tutte le squadre hanno questa fortuna. Noi abbiamo avuto la possibilità di preservare i componenti della nostra rosa, abbiamo recuperato gli infortunati. Abbiamo dei calciatori che sono totalmente calati nella nostra realtà, ci danno grande disponibilità e spinta.”

La partita di domani può avere conseguenze sul mercato?

“Dal mio punto di vista personale è assolutamente no. I giudizi vanno sempre ponderati, le valutazioni devono essere fatte a lungo termine. Sappiamo quali sono le nostre richieste ai calciatori, non abbiamo bisogno di gare come ultima spiaggia, non sarebbe nemmeno rispettoso nei confronti dei giocatori.”

Mihajlovic sta lottando, quale è lo stato d’animo? Che aria si respira nello spogliatoio?

“Francamente non è nulla di nuovo rispetto al dopo la notizia del mister. Ognuno di noi si è responsabilizzato, siamo partiti forti sugli obiettivi, da parte della società dare fiducia a questo gruppo di lavoro non era scontato. Io non avverto, ma nemmeno il gruppo, cambiamenti. E’ chiaro che ci sentiamo responsabilizzati per quello che dobbiamo fare, ma lo stiamo facendo. La ricetta è essere professionisti, ci concentriamo sulle mansioni di ciascuno. Giorno dopo giorno.”

Sansone rientra? E dzemaili?

“E’ disponibile, la notte scioglierà questo dubbio. Blerim è rientrato da qualche giorno, sicuramente è a disposizione, ma è un altro nodo da sciogliere nelle ultime ore. L’unico su cui possiamo sbilanciarci è Schouten, solo da pochi allenamenti ha preso i suoi abituali ritmi, ma è tra i convocati.”

Cosa vi ha detto Mihajlovic?

“Il mister come dico sempre è presente. Sapete in che modo, lo sentiamo prima delle gare e dopo. Esprime le sue considerazioni, è sempre più combattivo ed è uno stimolo ulteriore. Ci raccomanda di avere l’approccio giusto e che la prestazione è legata all’atteggiamento. I ragazzi questi lo sanno bene, nella prima partita c’è stata una concentrazione importante. Ancora una volta abbiamo visto che questo gruppo è responsabile. Vogliamo crescere in personalità, ognuno di noi deve assumersi determinate responsabilità, questo è il modo per rendere Sinisa orgoglioso di noi.”

Il mercato?

“Tutto ciò che è stato richiesto dal nostro allenatore è sempre stato accolto dalla società. Non è adesso il momento più opportuno per riaprire questo tema, siamo a inizio campionato. Stiamo realmente trovando e ritrovando determinati equilibri. Kingsley nonostante sia giovanissimo ha capito ciò che chiediamo e ciò che l’allenatore vuole da lui. Siamo sereni, abbiamo ritrovato Dzemaili e Schouten.”