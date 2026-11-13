L'ex portiere rossoblù si ritira a 29 anni
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Pochi giorni fa la risoluzione contrattuale con la Folgore Caratese in C, per motivi personali, oggi l'addio al calcio giocato. Fallou Sarr ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Dopo la separazione dalla Folgore, era stato il presidente Michele Criscitiello a parlare di problemi di salute, l'ex portiere del Bologna ha affidato a Instagram il suo messaggio di addio al calcio all'età di 29 anni:
"Grazie per questi dieci anni meravigliosi. Per avermi dato la possibilità di realizzare un sogno che appartiene a milioni di bambini, nato in una strada del Senegal, che attraverso il lavoro e la disciplina mi ha portato più lontano di quanto potessi immaginare all’epoca.
Grazie soprattutto per le incredibili persone incontrate lungo il cammino: amici e fratelli che vanno ben oltre il campo da calcio. Non posso che essere profondamente grato. Oggi si chiude un capitolo bellissimo, ma non vedo l’ora di iniziare il prossimo!".
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