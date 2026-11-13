Pochi giorni fa la risoluzione contrattuale con la Folgore Caratese in C, per motivi personali, oggi l'addio al calcio giocato. Fallou Sarr ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Dopo la separazione dalla Folgore, era stato il presidente Michele Criscitiello a parlare di problemi di salute, l'ex portiere del Bologna ha affidato a Instagram il suo messaggio di addio al calcio all'età di 29 anni:

"Grazie per questi dieci anni meravigliosi. Per avermi dato la possibilità di realizzare un sogno che appartiene a milioni di bambini, nato in una strada del Senegal, che attraverso il lavoro e la disciplina mi ha portato più lontano di quanto potessi immaginare all’epoca.

Grazie soprattutto per le incredibili persone incontrate lungo il cammino: amici e fratelli che vanno ben oltre il campo da calcio. Non posso che essere profondamente grato. Oggi si chiude un capitolo bellissimo, ma non vedo l’ora di iniziare il prossimo!".