L’esperto di mercato Luca Cilli: “Leysen prima scelta per il post Lucumi”

Fedde Leysen prima scelta per il post Jhon Lucumi. Il centrale colombiano, in scadenza di contratto nel 2027, quasi certamente sarà ceduto questa estate e il Bologna dovrà trovare un sostituto all'altezza e, soprattutto, di piede mancino. Torna di moda il nome di Fedde Leysen, giocatore che il Bologna aveva già cercato un anno fa, proprio quando sembrava potesse maturare la cessione di Lucumi per la clausola rescissoria da 28 milioni di euro. Così l'esperto di mercato Luca Cilli su X: