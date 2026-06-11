Fedde Leysen prima scelta per il post Jhon Lucumi. Il centrale colombiano, in scadenza di contratto nel 2027, quasi certamente sarà ceduto questa estate e il Bologna dovrà trovare un sostituto all'altezza e, soprattutto, di piede mancino. Torna di moda il nome di Fedde Leysen, giocatore che il Bologna aveva già cercato un anno fa, proprio quando sembrava potesse maturare la cessione di Lucumi per la clausola rescissoria da 28 milioni di euro. Così l'esperto di mercato Luca Cilli su X:
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news L’esperto di mercato Luca Cilli: “Leysen prima scelta per il post Lucumi”
mercato
L’esperto di mercato Luca Cilli: “Leysen prima scelta per il post Lucumi”
Fedde Leysen ancora nei pensieri del Bologna
"Una prima scelta del Bologna per la difesa è Fedde Leysen dell’Union SG. Nelle idee del club è il giocatore ideale per sostituire Jhon Lucumi destinato alla cessione, chiesta dallo stesso calciatore (vorrebbe trasferirsi in Premier League). Su Leysen il Bologna c’è da tempo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA