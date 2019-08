L’esito della missione per Bouchalakis

Marco Di Vaio è rientrato dopo la missione in Grecia per Andreas Bouchalakis, mediano dell’Olympiacos. La prestazione durante i preliminari di Champions League non è stata delle migliori, ma il talento del giocatore classe ’93 è fuori discussione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio blog, il dirigente rossoblu avrebbe avvicinato il giocatore per sondare il terreno. Adesso resta da capire se il Bologna affonderà o meno il colpo per il centrocampista, si prevede un’operazione da circa 5 milioni di euro.