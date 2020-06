Lepore: “Se anche la Virtus lascerà il Paladozza, lo riempiremo di attività culturali o altri sport

Intervistato oggi a Bologna Today, l’assessore comunale, Matteo Lepore ha parlato del trasloco della Fortitudo dal Paladozza all’Unipol Arena. Ovviamente il discorso si è poi spostato sull’impianto che resterebbe inutilizzato se anche la Virtus migrasse lontano da piazza Azzarita. Lepore ha discusso brevemente anche del museo del basket. Ecco le sue parole.

“Suppongo che all’Unipol sia tutto pronto anche perché hanno annunciato di aver firmato un contratto di utilizzo. Il Paladozza avrà una nuova destinazione. Per questo 2020 se anche la Virtus scegliesse di giocare lontana da piazza Azzarita, siamo pronti a riempire il Paladozza di attività culturali o di altri sport. Museo del basket? Stiamo andando avanti ma la procedura per assegnare i lavori si è fermata a causa del Covid, come tutti gli appalti. Non riusciremo ad inaugurarlo nel 2020 ma nel 2021″.

Fonte: Bolognabasket.org