Lepore: “Mihajlovic ha dato una scossa alla squadra. Futuro? Decide lui”

Intervistato dal Resto del Carlino, l'assessore allo sport Matteo Lepore ha parlato della possibile permanenza in rossoblù di Sinisa Mihajlovic , in attesa del summit risolutivo in programma domani a Casteldebole con i vertici della società:

"Mihajlovic ha dato molto al Bologna - ha affermato - non dobbiamo dimenticare quando arrivò a stagione in corso, con il miracolo compiuto con la permanenza dei rossoblù in Serie A. In questi anni ha avuto il coraggio di schierare tanti giovani e ha dato una scossa importate all'intera squadra".