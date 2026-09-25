Due punti in cinque partite, terzultima posizione, ma già 26mila biglietti venduti per Bologna-Inter, prossimo match casalingo alla ripresa del campionato.

Il 17 ottobre, dunque, è previsto un Dall'Ara da grandi occasioni per la sfida ai nerazzurri campioni d'Italia in carica, un dato arricchito ovviamente dai tifosi delle big che spesso frequentano lo stadio, ma anche da un tifo rossoblù che prova a tenere alto l'entusiasmo nonostante un inizio deficitario. Per il Bologna una porzione di calendario difficile dopo la sosta, perché avrà tre trasferte su quattro partite, Lecce, Cagliari e Milan, e l'unica casalinga sarà contro la miglior formazione del campionato. Il tutto in un Dall'Ara che ha visto due sole vittorie nell'anno solare e l'ultima addirittura ad aprile. Il 17 ottobre, dunque, c'è bisogno anche della spinta del pubblico.