Riparte da Lecce il campionato del Bologna. Con due soli punti in classifica, i rossoblù devono assolutamente trovare la prima vittoria stagionale e uscire dal momentaneo penultimo posto in classifica.

Appuntamento alle ore 15 allo stadio Via del Mare di Lecce con diretta esclusiva su Dazn, visibile sulla apposita piattaforma sia su smart tv sia su dispositivi mobile e anche dal bouquet Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.